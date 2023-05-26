張姓女子今天（26日）上午在頭城鎮體驗飛行傘，鄒姓男教練陪同，但飛行傘疑似受到側風影響，導致摔落到民宅旁空地，張女與鄒男因此送醫救治。

53歲張姓女子有左腳骨折、頭部撕裂傷等傷勢，意識清楚；鄒姓男教練左腳撕裂傷、意識清楚，2人均送往陽明大學附設醫院。