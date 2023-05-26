今年第2號颱風「瑪娃」形成，挾帶致災強風直撲關島，未來也可能侵台。經濟部水利署北區水資源局表示，已完成水庫防汛安全整備，並加強颱風動態監視，將以蓄水滿庫、穩定供水為目標，期望有雨無災。

北水局派員進行水庫防汛設施檢測。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

北水局指出，針對來勢洶洶的強颱瑪娃，已於25日完成所轄水庫設施整備，因應颱風豪雨防汛安全操作，且與台水公司十二、二及三區管理處確認，已完成穩定供水各項準備，將於颱風期間維持各類供水正常。

新竹寶山第二水庫。（北水局提供／蔡明亘桃園傳真）

北水局提到，今年初降雨偏少，但近期幾波梅雨挹注後，水情已漸有改善，不僅新竹寶山及寶二水庫蓄水率皆已超過8成，石門水庫蓄水率也回升超過36％，蓄水量7550萬噸，且持續回升中。

北水局表示，目前瑪娃颱風路徑多變，將持續守視颱風動態，加強水庫蓄水操作，並以所轄水庫蓄滿為目標，力求颱風能解渴無災，旱象解除。此外也呼籲民眾於颱風期間務必遠離河道，以維生命財產安全。