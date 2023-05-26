國發會今日公布4月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，與上月持平，燈號續呈藍燈，為連續第六顆藍燈；景氣領先指標連續6個月上升，但升幅縮小，同時指標則持續下跌，顯示國內景氣成長動能仍偏弱。

國發會指出，由於全球終端需求續疲，致4月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，但內需相對活絡，零售及餐飲業營業額穩健成長，並帶動服務業就業人數回升。

展望未來，全球景氣低緩恐仍影響我國外貿表現，但高效能運算、資料中心、人工智慧等新興科技發展，可望挹注部分出口動能。

投資方面，國發會說，國內綠能與投資台灣三大方案持續落實，加上政府擴大公共建設經費，並積極協助產業導入智慧化、低碳化設備與技術，均有助維繫投資動能；內需方面，隨疫情影響淡化，國人消費活動增加，加上政府推動全民共享經濟成果措施，有助於內需市場維持暢旺。

國發會強調，整體而言，目前多數機構預測今年下半年台灣經濟可望較上半年改善，但全球通膨與金融情勢發展，以及美中對抗等不確定因素尚存，對國內景氣的影響仍需留意。