近日傳出新北市長侯友宜陣營與國民黨智庫研商，將以打擊犯罪為大選主軸，關於是否會恢復特偵組，侯友宜今（26）日指出現在黑金、黑槍氾濫，造成人民恐慌，強調會按照自己過去的辦案經驗以及專業，去面對這個問題。

侯友宜表示，黑金、黑槍的問題，使大家都在互相詢問是否擁槍，造成人民恐懼跟害怕，尤其黑金跟一些有權有勢的人在一塊，更令人擔憂，把國家的根本毀壞掉。

侯友宜強調，若按照他以前辦案的經驗跟專業，一定會用自己的專業以及大家的建議，去好好面對這一個問題。