是否恢復特偵組？ 侯友宜：會用自身專業解決黑金、黑槍 16:222023/05/26 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今（26）日指出現在黑金、黑槍氾濫，造成人民恐慌，強調會按照自己過去的辦案經驗以及專業，去面對這個問題。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出新北市長侯友宜陣營與國民黨智庫研商，將以打擊犯罪為大選主軸，關於是否會恢復特偵組，侯友宜今（26）日指出現在黑金、黑槍氾濫，造成人民恐慌，強調會按照自己過去的辦案經驗以及專業，去面對這個問題。 侯友宜表示，黑金、黑槍的問題，使大家都在互相詢問是否擁槍，造成人民恐懼跟害怕，尤其黑金跟一些有權有勢的人在一塊，更令人擔憂，把國家的根本毀壞掉。 侯友宜強調，若按照他以前辦案的經驗跟專業，一定會用自己的專業以及大家的建議，去好好面對這一個問題。 #新北市 #侯友宜 #黑金 #黑槍 #特偵組 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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