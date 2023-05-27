花蓮同鄉會臉書社團有網友貼出一隻台灣彌猴在市區流竄的影片。（摘自花蓮同鄉會臉書社團／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區驚見台灣獼猴遊蕩，沿著道路旁電線攀爬移動，一度靠近電箱，民眾驚呼擔心牠可能遭「電爆」，未料這隻獼猴四處亂竄，剛剛又出現在市區國中校園；縣府研判是隻誤入街區的野生獼猴，呼籲民眾勿餵食騷擾，也勿自行捕捉，可撥1999專線報案，會有專人協助處理。

臉書「花蓮同鄉會」這兩天有民眾PO出動態影片，在花蓮市區德安二街、中原路、國風國中一帶，看到一隻台灣獼猴，沿著市區電線「吊單槓」，或是悠閒坐在圍欄上，引起民眾圍觀，也有民眾擔心牠會受傷，或觸碰到電線可能遭到電擊。

縣府農業處注意到這則訊息表示，出現在花蓮市區的獼猴，利用電線桿與電線在空中移動，沒有明確的意圖與動向，研判應是迷途誤入街區，過段時間應會自行回到其適合的山林環境。

縣府農業處長陳淑雯表示，野生獼猴不會主動靠近人類，新聞中會主動搶奪人類物品的獼猴，都是因為長期被人類餵食，猴群習慣了人類食物後造成的不良影響，只要民眾不餵食野生獼猴，就可以避免獼猴搶人的事件發生。

台灣獼猴出現在市區，圖片非新聞事件獼猴。（圖片由縣府提供／民眾王緒昂提供）

陳淑雯說，台灣獼猴是台灣原生靈長類動物，全台平地山區都可見，目前屬一般類野生動物，依野生動物保育法不得獵捕，否則將處以6到30萬元的罰鍰；私養獼猴者同樣會處以5到25萬元罰鍰。

縣府呼籲，民眾若遇野生動物相關問題，勿靠近、擅自捕捉，可通報1999縣民熱線，會有專人協助處理。