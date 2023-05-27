22歲許姓女子日前騎機車行經南海路時，認為46歲徐男開的小黃任意變換車道，差點將她撞倒，不斷對徐的車按喇叭表達不爽，徐不甘示弱也長按喇叭回嗆，雙方最後下車理論，抓狂的許女持安全帽砸破徐車車窗，還朝裡面噴灑辣椒水，警方到場後將這名暴走女騎士依法送辦。

中正二警方指出，許女日前載送1名女友人，騎機車要前往新北市中和區，晚間9時許行經南海路、南昌路口時，認為1部小黃「鬼切」變換車道，差點將她們撞倒，許女對此十分不滿，開始朝徐車不斷按喇叭。

徐男聽到後也持續按喇叭以示回擊，兩人的車來到牯嶺街、南海路口等紅燈時又發生口角，徐嗆聲「要比誰的喇叭比較大聲嗎？」許女聞言當場爆氣，下車拿安全帽敲破徐車車窗，還朝裡面噴灑辣椒水，徐遭攻擊後只能下車並閃避到一旁。

警方獲報到場後，徐姓運將堅持提告，許女則表示對方先是鬼切，然後又不斷挑釁，她氣不過才會動手，警訊後被依毀損、傷害罪送辦。