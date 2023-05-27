立法院前院長王金平今天到彰化縣二林廣懿宮參加儒教大樓動土典禮時表示，距離總統大選現在還有7至8個月時間，侯友宜努力空間很大，近日他將與侯碰面，他會安排介紹南部幾位重要人士認識，會好好輔選。

二林廣懿宮儀典結束後，在場彰化地方人士關心國民黨內總統徵召風波，對此王金平表示，「我也是講一定支持國民黨的人，侯市長我不是那麼熟，也沒私人交清，他要來看我，我要讓他看，也要介紹一些地方人士讓他認識。」

王金平強調，他會盡量幫侯友宜介紹南部地方人士，未來還是要舉辦一些大場面的助選活動，這是一定要做的，這就是具體實現原先的諾言，至於作法先不透露。侯友宜還有7、8個月的時間，努力的空間很大，能夠讓人民所理解和期待，他和大家對侯有信心，還有很大的空間可以力爭上游，這不用擔心侯。

王金平說，老實講每位候選人都有長處和短處，沒有人是圓滿的，所以要看未來怎麼從事競選活動，他相信侯仍有很好的機會能當選，人民對侯的期待還是很高的，大家希望平安而已，希望國民黨執政，副手人選方面侯會作最佳選擇，他沒意見。