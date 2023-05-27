警方檢測確認菸油含有大麻成分，當場將陳男逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名33歲陳姓資訊工程師，日前凌晨與朋友唱完歌後走在路上，遭警方攔查發現他持有大麻電子菸，當員警告知陳男權利要將他逮捕時，陳男才驚覺失態嚴重，先是一愣接著痛哭失聲，讓警方只能好言解釋大麻是二級毒品，只要持有就已經觸法。

中山警分局大直派出所員警，日前凌晨4時許巡經錦州街一帶時，看見陳男獨自走在路上，口袋鼓鼓的、形跡可疑，遂趨前攔查。

員警詢問陳男有無攜帶違禁物品，陳男表示沒有，並從口袋取出一支電子菸，但員警發現竟是大麻菸油，經以毒品初步檢驗試劑檢測菸油成分，確認呈大麻陽性反應。

當員警要將陳男逮捕時，沒有前科的陳男還急著詢問「不是要超過20公克才違法嗎？」員警解釋大麻是二級毒品，只要持有就已經觸法，陳男聽了當場痛哭失聲，讓員警只能先安撫他的情緒，再將他帶回偵辦。全案詢後，依毒品罪嫌送辦。

中山分局表示，大麻屬於中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性及心理依賴性，對人體危害甚大。另提醒民眾菸害防制法新法修正上路，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用各類電子菸及未經審查通過的加熱菸。

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