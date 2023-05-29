新北市「淬鍊經典教育行政大師系列講座」今邀請曾志朗開講。（新北市教育局提供）

新北市教育局舉辦「淬鍊經典教育行政大師系列講座」，今（29）日特別邀請前教育部長、中研院院士曾志朗以豐富的教育行政經驗，與學校校長、教育局同仁分享透過閱讀培養「閱讀，閱歷，閱人」三閱素養。

曾志朗擔任教育部長期間積極推動閱讀教育、生命教育、創造力教育、資訊教育等政策，其中兒童閱讀運動對於奠定學童學習發展基礎影響深遠，也被視為近十年來深入民間、對台灣教育影響最深遠的政策，是兒童閱讀運動先驅。

曾志朗表示，閱讀是多元智慧成功的條件，養成閱讀的習慣、能「自主學習」，才能讓「學習自主」，享有伴隨一生的智慧；閱讀能讓教育突破校園框架，昇華為個人素養，並在往後人生的每一個節點帶來關鍵性的影響。此外，如果閱讀能開啟知識的大門，那美學藝文素養便是享受美景的窗戶，兩者同等重要，也都是輔助突破人生難關的重要助力。

教育局長張明文表示，新北市將閱讀教育列為重點政策之一，共投入26.6億元完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站，並斥資超過2.5億元推廣多元閱讀刊物，並將新北市親師生平台與各公立圖書館電子書資料庫介接，提供學生處處可閱讀、時時可閱讀的環境。