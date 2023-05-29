7-11統一麵袋裝量販包指定5入裝即起至6月27日，周末五六日優惠價80元。（7-11提供）

7-11「Bourbon系列一口餅乾系列」42元，限時任選享買2送1再送小熊資料夾。（7-11提供）

全家「FamiCollection常溫調理包系列」加熱即食，限時享折價好康。（全家提供）

全家辛拉麵、辣白菜泡菜拉麵等農心品牌泡麵於活動期間可享任選第2件6折。（全家提供）

OKmart鮮食料理包讓民眾在家輕鬆享用家常菜，號稱一分鐘就能開吃。（摘自OKmart臉書）

颱風瑪娃持續逼近，超商抓住民眾面對風雨預先囤貨的預期心理，普遍在即食商品類項提前多備貨至少2至3成以上，輔以泡麵第二件六折、指定餅乾買二送一等促銷安撫消費者繳完稅的荷包。

民眾颱風天在家煮的需求提升，萊爾富6月27日前推「三好米校長香米1.5kg」第2件10元、味味A大碗麵系列任2件65元等好康；而家庭號或大分量飲品組合一直是小家庭客首選，現APP整買零取推Hi-Life Original海洋深層水800mL6件99元，31日至6月13日間，936mL鮮乳均一價20瓶1580元，平均每瓶僅79元，限3000組。

7-11住宅區、幹道型等商圈的門市，常溫及冷藏飲料、零食泡麵、生鮮蔬果等約增加1成備貨量，雨具、電池等民生用品則增加2成以上。統一麵袋裝量販包有優惠，即起至6月27日，周末五六日指定5入裝80元；麵食31日起也有限時好康，包括日韓指定杯麵第2件6折；此外，31日至6月27日慶祝小熊餅乾品牌27周年，多款季節限定品項任選買2送1再贈小熊資料夾。

颱風天最擔心外送費暴增或是無外送服務，全家31日至6月27日以多樣商品好康應付緊急採購需求，如自有品牌FamiCollection常溫調理包系列，包含三杯雞杏鮑菇等享任選2件79折，標榜加熱即食，料理小白也能簡單享美味；另泡麵也有特價，辛拉麵等農心品牌泡麵祭出任選第2件6折；日清杯麵、花月嵐拉麵享同品牌同價位第2件6折。

OKmart 鮮食料理包同樣是雨天福音，懶得下廚又想吃家常菜即可選東坡肉、宮保雞丁等經典口味，號稱一分鐘就能端上桌；此外，降雨機率大增讓民眾習慣待在家休憩，即起至31日購買指定糖果、餅乾、茶飲等，享第2件6折起。