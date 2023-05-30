台北表演藝術中心歷經10年才啟用，由於承攬廠商倒閉致工期延宕，監造商因此要求賠償，經調解後北市府須支付2億3690萬，文化局今專案報告，經委任律師分析，交付仲裁恐要支付4億多元，才同意調解，不走仲裁。有市議員質疑有貓膩，建議政風處及監察院應調查該案。

文化局報告，承攬台北表演藝術中心主體工程的廠商在2016年因財務問題倒閉，該工程直到2021年才完工。規畫設計及監造廠商認為服務期程比當初預估增加逾2倍，2021年申請履約爭議調解，要求支付4億8828萬1911元賠償金，期間召開7次調解會議，去年調解成立，北市府應分期支付2億3690萬2576元，第1期付款262萬866元，餘款今年底前支付。

文化局長蔡詩萍解釋，由於調解委員認為召開多次會議無共識，逕為提出調解建議給付2億4269萬3708元。我方委任律師團隊當時分析，若不接受調解，很可能交付仲裁決議，屆時恐承擔4億8828萬1911元及每年2441萬4096元利息費用，加上該案符合時任市長柯文哲「減止訟」政策，才接受調解建議。

一工處長王怡仁補充，機關人員全程按照合約及規定兢兢業業辦理，也曾在調解會多次提出完工北藝屬廠商應履行責任，且廠商有重複計算監造人力的疑慮，賠償金不應如此高，但未被調解委員接受。

市議員許淑華認為，4億餘萬元賠償金根本沒經過專業人員精算，就依此協調實在不合理，且調解委員不接受工程單位意見，本就該走仲裁，竟因1間法律事務所推估結果而作罷，不禁令人懷疑當中「有貓膩」，建議該案送政風處及監察院調查。

市議員王閔生也質疑，幾位調解委員跟一間法務事務所認為市府不該走仲裁，協調兩億已足夠，其實有「慷市庫之慨」的疑慮，何況交付仲裁不一定會輸，不認為市府應白白接受，議會也不該背書，付出2億餘萬元賠償金。

蔡詩萍強調，文化局及工程單位都曾據理力爭，最終未被調解委員接受，調解結果具法律效力，僅能按期支付賠償金。未來文化局面對重大工程，將秉持3原則，包含設立PCM協助督導施工、採最有利決標，以及招標時設定財務及履約實績等特定資格，期盼議員同意追加預算。

該追加預算案將於6月2日審理。