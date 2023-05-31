民進黨艱困選區立委傳出原本將與雞排妹合作，出戰中正萬華區立委，希望力拚逆勢突圍，但黨內反彈聲浪高，提名小組近日緊急拆彈，修正提名路線，讓在地議員出線，被質疑「賴潘體制」踢鐵板，民進黨可不姓賴，對此，民進黨立委劉世芳表示，黨內本來就有多元不同的聲音，最後決定徵召是經過選對會和中執會。

劉世芳表示，經過選對會和中執會，才會有徵召或是夥伴關係；劉世芳稱讚雞排妹表示，喜歡她的成熟和大肚，她就是沙包安安靜靜被打，相信她到哪個區都很適合，如果她能到金門對戰陳玉珍也是焦點，最後決定會按照黨內徵召程序，黨內主要領導人都會溝通，無論是被徵召黨內或黨外的民主陣營夥伴，都會溝通處理。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬指出，黨團不是提名機關，尊重中央黨部規畫，支持賴清德主席，跨黨派和跨領域作法，不會局限於民進黨內，徵詢階段包含鄭家純小姐等，都很感謝他們，最後的提名是大家的共識。