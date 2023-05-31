瑪娃颱風挾大雨！中和清晨路樹倒塌 小貨車擋風玻璃遭砸中 12:492023/05/31 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和分局派員在場管制。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受瑪娃颱風影響，今（31）日清晨5時許新北市中和區宜安路中央分隔島上1棵路樹疑因大雨倒塌，1輛自小貨車行經前擋風玻璃遭該樹砸中，所幸僅輕微毀損無人受傷。中和警分局立即派員到場交通疏導及管制，同時通知中和區公所儘速移除樹木，於上午6時許已解除管制恢復通行。 #路樹 #傾倒 #管制 #瑪娃颱風 #移除 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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