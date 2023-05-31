受瑪娃颱風影響，今（31）日清晨5時許新北市中和區宜安路中央分隔島上1棵路樹疑因大雨倒塌，1輛自小貨車行經前擋風玻璃遭該樹砸中，所幸僅輕微毀損無人受傷。中和警分局立即派員到場交通疏導及管制，同時通知中和區公所儘速移除樹木，於上午6時許已解除管制恢復通行。