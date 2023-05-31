新北市長侯友宜今至立院拜會黨籍立委，媒體問到，會不會擔心治安事件頻傳，恐後院失火？侯強調，他每件大小事都有全盤掌握，重點還是中央要做好源頭管理，現在是「將帥無能、累死三軍」，中央如果做不好，就政黨輪替、換他來做，「我治安絕對做得比你好」。

侯友宜表示，新北市在遠見雜誌的評核中，六都中名列前茅，更重要是五星四連霸的都市，治安是人民最關心的，他也最關心，每件大小事他都全盤掌握，警察同仁在短短3小時也立即逮捕嫌犯，馬上把案子平息下來。

侯友宜說，治安最重要的，是地方一定要善盡職責，也要了解背後因素，很多的事情，包括槍、毒、騙甚至組織犯罪幫派，現在都結合在一起，是複合式犯罪的樣態。而這些源頭來自哪裡？如果中央把源頭把關好，管制好、就不會有這些事。

侯強調，他每件大小事都有全盤掌握，重點還是中央要做好源頭管理，現在是「將帥無能、累死三軍」，中央如果做不好，就政黨輪替、換他來做，「我治安絕對做得比你好」。（李奇叡攝）

他強調，針對詐騙案，中央速度要更快，甚至在前面能夠有效斷層，就能下降很多，甚至是毒品危害青少年，打擊毒品能量夠不夠？背後嫌犯有沒有實質掌握到？實質給予更重的量刑？這些都是源頭管理，如果做不好，基層員警就累得要死，其實沒有辦法解決源頭，這就是「將帥無能、累死三軍」，所以中央如果做不好，就政黨輪替，換他來做，「我治安絕對做得比你好」。