民進黨一名女性前黨工指控，自己遭廠商導演性騷擾，卻被民進黨副秘書長許嘉恬質疑「妳為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」引起輿論譁然。對此，國民黨痛批，民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者。

國民黨指出，民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者，民進黨副秘書長時任婦女部主任許嘉恬被爆出吃案黨內黨工遭受性騷擾事件，表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者。

國民黨發言人楊智伃表示，再多的遺憾也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼，作為應該保護受害者、為其爭取權益的婦女部主任，卻成為性騷擾的加害者，不捨當事人的遭遇，更嚴厲譴責手握權力與義務卻選擇視而不見的民進黨高官。

楊智伃指出，對於受害者選擇勇敢面對的勇氣感到敬佩，也希望社會大眾多多給予支持。對於或許還有許多選擇隱忍的受害人，我們想說，妳沒有做錯什麼。至於加害者，我們也想說，法網恢恢，疏而不漏！

楊智伃強調，無分黨派，我們衷心支持所有受到職場性騷擾、性霸凌的女性勇於發聲，都能夠得到應有的正義，國民黨也會堅持守護性別平等及女性權益，持續深化黨內的性平教育，避免發生類似情事，防範於未然。