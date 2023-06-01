【全程字幕】對屬下遭性騷冷處理！許嘉恬請辭獲准 賴清德：民進黨會努力強化制度 @ChinaTimes ​

針對民進黨開記者會回應前黨工遭性騷擾卻遭吃案一事，國民黨發言人林家興痛批，蔡英文總統與民進黨主席賴清德在媒體今早第一時間詢問案情時竟都冷血避談，民進黨緊急召開的記者會也未能說明清楚事件真相並釐清外界疑問，其處理方式甚至還有違反《性別工作平等法》的疑慮，難道民進黨是要讓受害者自立自強？呼籲民進黨別再避重就輕，「不要就這麼算了」。

林家興指出，今記者會上民進黨的回應避重就輕，明明民進黨性平部已經與被害人「聯繫一段時間」、「有相當信任關係，溝通良好」，為何當事人無法在民進黨內程序上得到應有的正義，只能無奈選擇發文求救？民進黨對此毫無說明。對於為何跟加害者長期合作？是否還有其他受害者？民進黨及其執政的地方政府與加害者過去到現在合作的關係等等，民進黨至今也毫無說明。我們十分遺憾，民進黨竟對性平案件如此輕視與放任。

林家興表示，前民進黨副秘書長林飛帆對此案回應稱，許嘉恬曾將這個性騷案簡略向他報告，但表明受害者並沒有要走申訴流程，因而輕放此事，「民進黨當時處理的態度竟是，好吧我們就這樣算了」，此案透露出政黨內部處理性騷擾機制的侷限與不足，重點更在機制當中的「人」的態度如何應對、如何協助受害的同事與下屬。

林家興強調，國民黨作為一個堅持捍衛性別平等與女性權益的政黨，更有健全的申訴與保護機制，國民黨永遠不會讓這些事情被輕易忽略、掩蓋，永遠不能就這樣算了。

國民黨副發言人呂謦煒表示，根據《性別工作平等法》第13條明定「雇主於知悉性騷擾時，即應採取立即有效之糾正及補救措施」，民進黨早該與加害者斷絕合作，積極協助受害者安頓身心、爭取正義，為什麼民進黨上到副秘書長林飛帆都已知悉性騷案，對此卻毫無作為？

呂謦煒引述最高行政法院108年度裁字第721號裁定指出，「性平法第13條第2項規定乃課予雇主知悉有性騷擾情形時，即須先採取有效糾正、補救措施，雇主並不得徒憑自認尚未經調查確認，而得解免該規定課予之行政法上義務。」為什麼民進黨毫無調查、毫無糾正、毫無補救？

呂謦煒質疑，自2022年9月案件發生、2023年1月賴清德就任民進黨主席並提拔許嘉恬擔任副秘書長、再到現在整起民進黨吃案事件曝光，受害人給了民進黨約8個月的時間，民進黨卻怠於處理，難道藏在加害者背後的水很深嗎？

呂謦煒強調，難道民進黨為了選戰攻防，寧可繼續與有道德瑕疵的廠商合作，也不願意為受害者爭取真相，並為女性創造安心的職場環境嗎？我們要再度呼籲民進黨，不要就這麼算了，應該還給受害人應得的正義，不分黨派都應該更堅定守護性平價值，給每個人創造安心安定的工作環境，性騷零容忍絕不能說說而已。

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