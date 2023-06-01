跟騷法上路1周年，警政署統計施行成效。（警方提供）

跟騷法上路1周年，警政署統計施行成效。（警方提供）

《跟蹤騷擾防制法》施行迄今滿周年，根據警政署統計，超過8成以上的跟蹤騷擾案件，在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾，落實人權保障。

警政署1日表示，跟騷法以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」、「犯罪調查與即時保護併行」、「補充現行法之不足」及「納入跨部會協力機制」的原則立法，藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟蹤騷擾行為的效果。此外，對於可能危及被害人生命安全的緊急案件，由警方報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低行為人再犯機率。

警政署指出，統計至今年4月30日止，各警察機關共受（處）理2724件跟蹤騷擾案件，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者，計有1161件，占42.7％，餘各類關係合計1563件，占57.3％；行為人性別以男性較多，共2322人（85.3％），女性則為274人（10％），餘為網路騷擾等行為人性別不詳情形，計有128人（4.7％）；被害人性別以女性2453人（90％）居多，男性則為271人（10％）。

警政署進一步表示，各類跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多，達1698次，24.42％，「盯梢尾隨」次之，有1500次，21.58％，「監視觀察」則是排名第3，有1215次，17.48％。各警察機關共核發1988件書面告誡，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者計核發856件，餘各類關係合計核發1132件。超過8成以上案件，經警察機關核發書面告誡後行為人即未再犯，違反跟蹤騷擾保護令者僅26件；另涉及人身安全案件，建請檢察官聲請羈押者計53件，法院裁定羈押計24件。

警政署強調，跟騷法自施行以來，各警察機關均以執法專業與積極態度審慎應對，透過中央及地方通力合作及個案逐案控管，持續貫徹各項防制工作，務使保護工作落實到全國每一個角落。並呼籲男女雙方追求感情應保持相互尊重，對於不舒服的追求行為如制止無效，應儘速向警方報案請求協助，以獲得適切的保護措施。

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