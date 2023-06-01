據日本共同社1日報導，國際原子能總署（IAEA）5月31日發布報告稱，對計畫從東京電力公司福島第一核電廠排放入海的處理水（核污水）進行了採樣分析，結果確認東電的放射性物質測定很準確。

報告顯示，IAEA去年3月，對使用多核素去除設備（ALPS）去除大部分放射性物質後貯存在儲罐中的處理水進行採樣。IAEA擁有的多家研究所以及法國、韓國、瑞士、美國的獨立研究設施分別分析樣本，並與東電的分析進行了比較。結果是認為東電的測定準確度高，樣本採集程序和分析方法也是恰當的。

IAEA受日本政府委託，派遣調查團確認排海的安全性和規制委審查的恰當性。IAEA的調查團抵達日本後，於5月29日啟動驗證工作，計畫持續至6月2日，然後將彙總迄今的驗證工作，最快在6月公布寫入IAEA對排海計畫評估的全面報告。日本政府力爭夏季前後啟動排海，有意藉助IAEA的驗證為計畫的可靠性和透明度背書。

調查團由IAEA幹部和海外專家組成。一行人29日到訪日本外務省，與經濟產業省、原子能規制委員會和東電相關人員就排海計畫舉行了磋商。預計此次將是彙總全面報告前最後的驗證工作，為了調查排放設備建設安裝情況，計畫2日到訪福島一核。