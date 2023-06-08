當今全球對於氣候變遷逐越來越具有警覺性的時代，各國以「淨零排放」為目標前進。台灣呼應淨零趨勢，由交通部於2022年11月提出的策略，2030年市區公車及公務車全面電動化、2040年達成電動小客車及機車市售率100％等計畫，加速電動化轉型成為國家重要政策。

慈濟基金會為推動永續環境理念，攜手充電服務新創宅電ChargeSmith，計畫在各地靜思堂打造車主友善的電動車在地充電服務，進一步讓電動車生活圈在地化，構築智慧、友善且永續的充電環境。首站上線充電站位於基隆安樂區的慈濟靜思堂樂利停車場，提供24小時不間斷的安心充電旅程。

宅電ChargeSmith作為台灣的充電服務新創，在台設立超過1,200座充電樁，最受車主歡迎的ChargeSmith充電站地圖，服務全台超過7成電動車車主。宅電ChargeSmith為台灣的電動車車主帶來超過700,000公里續航里程，減少超過150,000公斤的碳排放，積極部署充電基礎建設，持續為商家場域升級目的地智慧充電網絡，預計在2025年達到1,500座目的地充電生活化的目標。

慈濟基金會和宅電ChargeSmith響應了政府在2025年的能源轉型白皮書，一同推動電動車的普及並加強在地服務。落實電動車生活圈的在地化體驗，不僅僅是為了符合淨零排放的趨勢，更重要的是提供一個舒適、安心的充電環境，讓車主在旅程中享受到充電的便利，實現「充電旅程」的電動車友善充電體驗，為台灣的永續環境發展注入生活化的實踐基礎。