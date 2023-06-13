一名正在懷二寶的媽媽，平常是職業婦女，除了要上班還要照顧大班的兒子跟做家事，她透露老公是大車司機因此長期不在家，怕和兒子感情生疏所以談好老公當白臉，她則當黑臉並訓練兒子做家事，近日則因下班後不舒服沒力氣洗衣服，因此叫兒子幫忙把衣服丟進洗衣機，卻遭嗆「媽媽要做好自己的事」，讓她頓時難過掉淚，並反省沒有把小孩教好，網友則留言點出問題，「迷信黑臉、白臉是主因」。

孕媽咪因兒子叫她自己去洗衣服落淚，網友點出問題夫妻不該分黑臉白臉。（示意圖／翻攝自pixabay）

一位孕媽咪在「匿名公社」發文表示，「孩子的一句話讓我好受傷」，她指出自己懷孕中又是職業婦女，有天下班後覺得不舒服，老公去買晚餐因此請兒子幫忙把衣服放進洗衣機，沒想到兒子當下回「不要」，讓她回「家是大家的，不是只有媽媽的，所以家事是每個人都要幫忙才對」。

沒想到卻遭到平常就有自己洗碗收玩具的兒子回嗆，「我是小孩已經幫忙做很多了，是你自己選擇要當媽媽的，就要乖乖做好自己的事」，甚至說完老公還笑出聲和兒子擊掌，這讓不舒服的她最後自己爬起來去洗衣服，邊做還邊落淚。

事後她和老公表示自己是否沒有做好教育的責任，才會讓兒子這樣回話，但老公只認為是懷孕荷爾蒙造成心情低落。但網友就點家庭教育的重點，認為「黑臉就一起黑臉，白臉就一起白臉，不然孩子分不清是非對錯，會覺得榜對人了，任何錯都是對的，不會分辨。」、「不需要有白臉黑臉之分，小孩是大家的，要共同教育才有用，你擺黑臉然後呢？小孩居然說出這樣的話，代表他完全不怕你啊 」、「扮黑臉只是讓小孩討厭你，不是讓小孩乖乖聽話」、「要他自己洗自己的，不然就穿臭衣服上學」。

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