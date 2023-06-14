車王電（1533）13日召開股東常會，通過不配發去年度股利，並順利改選11席董事（含獨董4席），董座蔡裕慶續任。

蔡裕慶說，若不考慮電池供應，因為電池與油一樣，電動巴士與柴油巴士未來發展走勢，預估2025年前，將進入死亡交叉；但若考慮電池供應，最多延到2027年，屆時，電動巴士時代將來臨。

蔡裕慶表示，集團旗下華德的電動巴士電池，目前採用三元鋰電池，今年底將轉換成磷酸鐵鋰（LFP）電池，及鈦酸鋰電池。其中，鈦酸鋰電池是快速充電，LFP電池正常充電，讓旗下電動巴士充電更快速。

展望未來營運，車王電受到電池材料價格上漲等因素，影響公司營業成本及毛利率，預估等到今年底新車型上市後，才可望大幅改善營業毛利率。蔡裕慶看好車王電2024年營運成績，將會比2023年好。

蔡裕慶透露，車王電旗下華德電動巴士，原以生產Model 2電動巴士為主，但今年在台開始生產電動巴士，全部都是Model 3車款，藉以增加銷售賣點。

車王電的電巴充電樁，已通過台灣政府推動CCS1標準，目前正進行第三代大電力的充電樁生產計畫，計畫未來旗下美國子公司，投入生產充電樁，全案正在規劃中，藉以擴大電巴充電供應鏈布局。 至於外銷日本電巴部分，蔡裕慶指出，華德與日本西鐵合作電巴，目前以Model 2電巴為主；同時，西鐵也在日本進行華德Model 2電巴示範運行。

華德電巴今年準備提升至Model 3規格，公司會送樣給日本認證，未來會大量出貨，但蔡裕慶強調，集團不會輸出電巴整車，而是外銷電巴的系統等產品，再由日本業者在當地組裝電巴。

蔡裕慶認為，由於集團在電巴垂直整合能力很強，包括自主設計及關鍵零組件自己生產，都是全球同業少見；另外，集團建構電巴生態系，從充電、智慧電網，及後台雲端管理，已建立完整電巴生態系，在全世界業界中，可說是少之又少。

尤其，台灣客運業者向車王電旗下華德，採購電巴回購率很高。包括欣欣客運、南台灣客運及大南客運，除向華德採購示範型電巴案，也再次回購華德新型電巴。