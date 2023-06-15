很多人因為嗓音尖銳或低沉有磁性引起注意，冰島一項萬人研究結果顯示，聲音高低很可能與遺傳基因有關。這是學界首次找到決定人類聲音又高又尖或者低沉沙啞的基因，同一個基因也涉及心臟健康風險。研究成果已登上國際期刊《科學先端》（Science Advances）。

英國《每日郵報》報導，冰島生技業者「解譯遺傳學」（Decode Genetics）利用將近1萬3000名冰島人說話的聲音進行研究，從中發現人類有個名為ABCC9基因決定了天生聲音偏高或偏低。ABCC9的基因序列也與高血壓、心臟問題有關聯，聲音偏高的人比較容易發生心臟方面的毛病。

研究報告指出，以前已有研究發現，嗓音低沉的男性可能體內睪固酮濃度較高、上半身比較強壯，子女比較多，而且常常被視為比較有魅力、比較強勢。這樣的男人管理的企業組織規模也比較大。

嗓音低沉的男性往往給人較有魅力的感覺。（示意圖／Shutterstock）

冰島Decode Genetics公司執行長與研究報告主要作者說明這次研究成果。

研究人員說，人類男女嗓音高低的差距「遠大於其他猿科動物」。此外，男性嗓音低沉很可能是古代人類「性擇」的結果，換句話說，嗓音低沉的男人在性事方面通常比較吃香。

至於ABCC9基因會讓人的聲音高／低到何種程度，科學家還未找到答案。不過，這個基因會影響人的腎上腺。腎上腺會分泌好幾種已知會影響嗓音高低的類固醇，這些類固醇在人體會轉化成睪固酮與其他性荷爾蒙。

研究人員也發現其他有趣之處。嗓子音調變化範圍較大的人，個性比較放得開，口語表達流暢。比起說話語調平淡乏味的人，語調活潑的人口頭表達能力比較強，閱讀能力也更好。

研究人員坦承，基因對於嗓音高低的影響「頂多中等」，影響幅度與其他遺傳特徵類似，例如重度憂鬱、個性等等。