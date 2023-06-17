為人師表卻做出最壞示範。中國廣東交通職業技術學院一名卓姓處長，日前遭踢爆不倫女同事，兩人還被拍到半裸車震的畫面，且卓處長見鏡頭狂拍，竟丟下女方與不顧形象的光著屁股落跑。

綜合陸媒報導，綠帽夫指控卓處長利用職務之便，與妻子發生婚外情，而拍攝當下，妻子下半身赤裸、卓處長下身只穿內褲，兩人疑似已經「完事」，見到這受辱畫面，他自然無法忍受，更不可能接受嘗試阻擋鏡頭的卓處長「坐下來好好談一下」提議。

眼見綠帽夫態度堅決，與聽到警察正在路上，卓處長乾脆香車美人全都棄，只用手遮住前後重點部位，狼狽的在鏡頭前落跑。妻子則被與丈夫同行的婆婆責罵，不斷苦苦哀求別把事鬧大，她已經沒有任何顏面。

事件爆發後，學校的紀律委員會已依規定進行懲處，學生與網友們幾乎一面倒認為卓處長「德不配位」，綠帽夫的妻子也有違師道，不過也有人覺得老師和處長也是普通人，難免會有犯錯的時候，但隨即遭到其他網友痛罵搞錯重點。

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