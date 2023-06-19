英國《每日電訊報》周六（17日）報導，消息人士爆料稱，法國總統馬克宏正試圖阻止英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）成為北約（NATO）下任秘書長，原因是法方希望由一名來自歐盟人士擔任這一職位，而英國已不是歐盟成員國。

北約秘書長並沒有正式的遴選程序，傳統上各成員國會就下一任秘書長人選達成一致共識。這一程序通常通過非正式的外交管道進行，不過有時仍可能出現分歧。北約秘書長發言人今年2月曾表示，預計北約現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）任期將於今年10月結束，64歲的他無意尋求繼續擔任這一職務。

《每日電訊報》稱，華勒斯已表示對該職位感興趣並得到英國首相蘇納克的支持，前者此前接受媒體採訪時稱，「我一直說這會是一份好工作，那是我想要的工作，但我也熱愛我現在所做的工作。」報導稱，華勒斯因在應對俄烏衝突問題上發揮主導作用而備受推崇，不過，法國的反對可能會使他想擔任北約下任秘書長的野心落空。報導還稱，另一位有意競選職位的，是丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

《每日電訊報》指出，有法國官員已告訴北約同事，他們希望北約下任秘書長是個「有名無實」的人物，且來自歐盟成員國。報導稱，此舉是法國推動北約在軍事上保持獨立並減少該國在安全領域對美依賴努力的一部分。

一名消息人士告訴《每日電訊報》，「他（華勒斯）不是來自歐盟成員國。多個國家，主要是法國，堅持認為北約下任秘書長必須來自歐盟成員國。」報導指出，馬克宏得到包括德國在內的歐盟大多數成員國支持，這些國家同時也是北約成員國，但荷蘭和波蘭可能會支持華勒斯。

報導還稱，為避免北約內部關於下任北約秘書長人選分歧升級為公開爭吵，目前來看，史托騰柏格任期很有可能延長。據稱美國總統拜登本周早前在白宮會見史托騰柏格時，敦促其繼續擔任該職務。

另據英國《衛報》本月9日報導，蘇納克7日至8日訪美期間向拜登推薦讓華勒斯接替下任北約秘書長一職。對此，拜登稱，「還有待觀察...我們必須在北約內部達成共識。」