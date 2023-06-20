鋼管大廠高興昌（2008）去年在API油管外銷暢旺與鍍鋅鋼管內銷量同步大增之下，獲利大放異彩，稅後純益突破1億元，每股稅後純益0.56元，20日股東常會中，通過每股配發現金股利0.5元、配發率高達89％，創20多年首度配發股利。

高興昌20日召開股東會，由董事長呂泰榮主持，會中首先通過去年財報案以及盈餘分派案。去年營收22億1,605萬元、年增42.9％，稅後純益1億1,218萬元、年增166％，每股稅後純益0.56元，優於前年的每股稅後純益0.21元利。

高興昌去年獲利創佳績，主要是銷售業務大好，其中內銷部分，由於主力產品鍍鋅鋼管銷售維持穩定，去年共銷售3萬3,840公噸，較前年成長1.75％；外銷部分，API油管因國際價穩定，且油井數大增，帶動去年外銷鋼管銷售量達1萬5,557公噸，較前年大增623％。

展望今年，高興昌指出，IMF預測今年全球經濟成長率為2.8％，我國主計總處也預估台灣經濟成長率為2.12％，再加上大陸預計推出多項興經濟政策，以及台日韓等邊境相繼解封，加速各國經濟活動回歸正軌，有利活化國際貿易動能。

同時，在鋼鐵業方面，由於自1月以來煤鐵價格持續走高，推升熱捲原料價格上揚，樂觀期待鋼價持續上揚。整體來看，在疫情續穩，且鋼價即將反彈回升下，鋼管接單也將持續穩定，對今年營運展望，抱持審慎樂觀態度。