劉丞（左二）求學階段就有不少演出經驗。（艾迪昇傳播提供）

劉丞把握每一次上鏡頭的機會。（艾迪昇傳播提供）

「網球王子」劉丞從小對表演有極大熱忱，國一開始跑試鏡，爭取演出機會，由於沒經驗、沒有專業訓練，一開始試鏡看到現場工作人員，還會緊張到手發抖，他透過不斷試鏡，習慣緊張感，直到15歲終於迎來第一支廣告拍攝。

他回憶拍攝當天，特地早起洗澡、打扮，喜孜孜地到現場準備梳化，不料工作人員卻打槍：「你不會拍到臉啦，不用化妝。」見此，他不氣餒，連忙到廁所，不熟練地幫自己上底妝，最後廣告上檔，他赫然發現自己有露臉鏡頭，開心說：「真的還好有補妝，機會是永遠給準備好的人。」

要投入演藝事業，劉丞一路上常要面對極為高壓的環境，他高一時，劇組到校進行選角活動，現場聚集100多人試鏡，最終只選出4人，他說：「現場都是帥哥、美女，而且來自不同表演藝術學校，再加上抽籤表演題目，現場氣氛很高壓。」像他抽到「人生中最沉重的電話」，腦中一片空白，只浮現出爸爸的責罵電話，只好硬著頭皮慢慢進入狀況，還引起副導注意，幫他對詞增加情緒，事後幸運被選上。

另有一次拍攝，劇組在攝影倉庫搭建捷運車廂布景，整個環境暗無天日，演員在裡面被要求不能看手機，對心理是極大的壓力，劉丞說：「一開始還好，等戲的時候就睡著。」但隨著拍攝時間拉長，進入第3天，再加上劇情內容圍繞血腥暴力，他開始感覺到心理狀態的不舒適，直到下戲後1週，都仍感覺自己非常憂鬱，經歷過這些經驗，他說：「這些大大小小的試鏡、拍戲過程，對他從事演藝工作是很大的動力，面對壓力可以更從容應變。」