瓦格納(WagnerGroup)首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)在周六晚間放棄兵諫之後，首次現身發表了一份長達11分鐘的辯解聲明，他為這次行動辯護，聲稱「社會要求我們這樣做」。

普里戈津否認他的進軍莫斯科是為了推翻普丁，「推翻政權從來不是我們的目標，我們爭取的是公道，而且此事證明我國存在嚴重的安全問題」。

「我們在最後一刻停了下來，因為再堅持下去，勍會造成大量的流血，這不是我們的本意。我們相信，展示了這個過程就足夠了。再強調，我們決定返回只有兩個因素：1.我們不想讓俄羅斯人流血。2，我們充分表達我們的抗議。」

普里戈津再次指責俄羅斯國防部用砲火攻擊他的部隊，「這是觸發我們立即行動的導火索。」

他說：「遊行的目的是不允許瓦格納集團遭到拆解，並追究那些犯下大量錯誤的外行官員責任。社會期待我們，也支持我們的行動。」

普里戈津主動承認他的部隊在進軍期間，擊落了俄羅斯軍機，也就擊殺了數名飛行員，他說：「我對於我們不得不擊落飛機感到遺憾，但起先是他們用炸彈和火箭攻擊了我們。」

普里戈津還提到，俄羅斯國防部計劃從7月 1日起，解散瓦格納部隊，收攏成員加入俄羅斯正規軍，但他的部隊只有極少數退出瓦格納。

他說：「沒有多少人(瓦格納成員)改與國防部簽約，因為從目前的情況，和特別軍事行動的表現來看，每個人都清楚地知道，加入俄國正規軍，將導致完全喪失戰鬥能力。」

「只有那些原本決定調往國防部的戰士這樣做。只佔集團的 1、2%。」

另外，據俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯秋明市(Tyumen)和新西伯利亞市(Novosibirsk)的瓦格納招募中心，在短暫的關閉後，在星期一重新恢復招募點的營業，旗幟也重新掛起。