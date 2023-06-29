政府推出「長照2.0」計畫，提供居家照護服務，會指派居家服務員到家中幫忙照顧長輩或失能的老人，並補貼費用。一名居家服務員日前到個案家中服務，卻被個案的親友鄙視「那不就是外勞嗎？在這邊上班那麼閒怎麼不去掃地」，讓她覺得非常不受尊重。

一名網友在《匿名公社》PO文，她表示自己是「居家照顧服務員」，日前到個案家中服務時，遇到了個案的親友，一名女子開口問她「請問是照顧服務員嗎？」沒想到女子母親竟不屑補話「那不就是外勞嗎？在這邊上班那麼閒怎麼不去掃地。」

原PO聽了內心相當憤怒，她表示居家照顧服務員是一份需要專業技能、專業證書才能進行工作，雖然不像醫生或護理師，但領取證書上班後也是必須在年限內完成其他課程積分才能繼續進行工作，「不知是政府推廣的不夠用力還是怎樣，竟然還會有人認為照顧服務員跟外勞沒兩樣？當下聽到這種話內心真的覺得不被尊重，並且覺得這位阿姨非常沒有教養！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「台灣社會仍有很多人的進化跟不上時代，原諒他們吧」、「長照感覺就很辛苦，是值得尊重的工作，您完全能以自己的工作為榮」、「看到照服員先按讚了，我超級敬佩照服員，辛苦了」、「有聽過照服員被要求大太陽底下掃院子、洗衣服、摘菜等誇張行徑」、「照服員很缺，需要使用時，媒合不到人他就知道了」。

（圖／翻攝匿名公社）

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