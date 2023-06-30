高雄一名經營棺木業的男子，結婚一年後在家中佛堂發現懺悔書，一看竟是妻子外遇的自白，質問後才知道被戴綠帽，妻子結婚前就和棺木店男員工有不正當關係，結婚後仍未斷開聯繫，氣得他提告求償150萬。法院審理後，判決在近日出爐了。

根據判決書，人夫在2020年9月結婚，他指控小王明知妻子已婚，卻持續保持不倫戀，一直到2022年2月間，2人發生關係好幾次，侵害配偶權，因而提告求償150萬。一審的時候，小王未出庭，也沒提出書狀作聲明或陳述，法官視同自認侵害配偶權，判賠45萬。後來小王上訴，辯稱交往時人妻是單身，並不知道對方在其間結婚，強調沒有侵害配偶權的意思。

不過人妻證稱，辦理結婚登記時，戶政事務所送了一個鍋子，他們拿回去煮火鍋，有邀請小王到家裡吃飯，對方有詢問，她便告知鍋子的由來，「他聽了就看一下，繼續吃他的東西」，結婚後2人依舊暗通款曲，大約1個禮拜會見2次面，被老公知道後，因為受不了背叛的心理壓力，決定全盤托出。

法院審理指出，小王在人妻結婚半年前就從棺木店離職，搬到台中工作，仍繼續維持不正常關係，期間往來頻繁，長達1年半，應不可能不知道人妻已經結婚，否則2人光明正大交往就好何須閃躲。另外，小王多次被人妻老公傳訊質問時已讀不回，若是一般人被誣陷，通常會否認或據理力爭，因此該行為有違常理，認定他侵害配偶權應屬有據，最後仍維持原判，全案定讞。

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