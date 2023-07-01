日本共同社1日報導說，歐盟（EU）正在展開最後協調，擬撤銷東京電力公司福島第一核電廠事故後對日本產食品實施的進口限制。目前維持進口限制的是包括歐盟在內的12個國家和地區。雖然日本政府將繼續呼籲撤銷限制，但政府計畫排放福島第一核電廠處理水（核污水）的影響令人擔憂。

歐盟相關人士日前透露，歐盟執委會正展開最後協調，擬完全撤銷2011年福島核事故後對日本產食品實施的進口限制措施。預計最快今年7月底公布，一旦撤銷，此前要求福島等10縣水產品和菇類提供的放射性物質檢測證明將不再需要。歐洲27國加入的歐盟若決定撤銷進口限制，日本政府與維持限制的中韓等國之間的談判將成為今後的焦點。

日本官房長官松野博一6月30日在記者會上，就歐盟擬撤銷進口限制稱「對（東日本大地震）災區重建而言，這將是巨大助力，因此我們期待實現撤銷」。

據日本農林水產省介紹，在核事故後採取進口限制措施的有55個國家和地區，放寬和撤銷限制的動向逐漸擴展開來。目前依然實施限制的12個國家和地區中，韓國、中國大陸、台灣、香港、澳門這5個國家和地區維持了停止進口措施。中國對於宮城和福島等10個都縣的食品和飼料，除了一部分之外，均停止進口。韓國以青森、岩手、福島等15個縣為對象，停止進口各種食品。

去年2月21日，我衛福部食藥署公告開放日本福島5縣食品進口，重申以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」3原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證（輻射證明及產地證明）、福島等5縣食品於邊境逐批檢驗」3配套。