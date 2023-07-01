30日公布的報告顯示，美國農民種植9,410萬英畝玉米，年增6.2％，創下2013年來最高紀錄，超越分析師預期的9,185萬英畝。黃豆種植面積年減4.5％，降至8,350萬英畝，遠遠不及市場預期的8,767萬英畝。小麥的種植面積為4,960萬英畝，略低於分析師預期的4,965萬英畝。

農業部同日公布季度庫存報告，顯示穀物庫存低於去年同期水準，亦不如分析師預期。截至6月1日止，玉米庫存41.1億英斗，年減5.6％；黃豆庫存7.96億英斗，年減17.7％；小麥庫存5.8億英斗，年減17％。

美國玉米供給量目前位在2014年來新低，農民擴大種植將能提升市場供給，並消除氣候乾燥將打擊收成的市場憂慮。

農業部指出，小麥供給持續下降，國內供應降已降至15年新低。冬麥遭受乾旱衝擊，收成不太可能提振小麥供應量。

種植報告出爐後，芝加哥黃豆期貨價應聲上揚，終場收高6.1％，報每英斗13.4325美元，創下2年來最大單日漲幅。玉米期貨暴跌6.4％，報每英斗4.9475美元，小麥期貨下挫2.5％，報每英斗6.51美元。

Daniels Trading分析師透納（Craig Turner）指出，種植報告大幅改變我們對未來穀物市場的看法。

美國金融服務公司StoneX首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）表示，黃豆收成現在沒有誤差的空間。