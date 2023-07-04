LINE表示，用戶上傳自己的照片後，不需要額外下載應用程式，只要在通訊軟體中，進入個人檔案，點選「個人檔案工作室」，即可開始使用「AI肖像」功能，只要上傳10～20張個人照片，就可以獲得30張不同姿勢和風格的大頭照。 「AI肖像」是LINE於「個人檔案工作室」中，繼「AI自拍」後所推出的第二款圖像生成功能。之前上線的「AI自拍」功能，是依據用戶上傳的臉部照片，自動生成像是夢幻款、藝術款等不同風格的AI圖片。與「AI自拍」相較，「AI肖像」所生成的圖片，將更接近真實的照片，且畫質更高。

基於照片生成效率，提供兩種價位的方案。這項功能所運用的人工智慧技術，即便用戶上傳了同一張照片，每次生成的結果都會不一樣。24小時小時內生成30張照片，需花費170枚LINE代幣。第二種服務為快速生成30張照片，需支付340枚 LINE代幣。

LINE表示，用戶可以將創作好的圖片設為LINE個人檔案圖片，亦可下載圖檔，套用至聊天室背景，或在社群上與好友共享樂趣。