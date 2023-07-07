排隊買東西天經地義，但近日有一名網友抱怨，自己到早餐店買16顆飯糰，老闆娘卻先出給後面客人，不想買了卻被老闆娘回「已經做了」，還說買多本來就該等，讓他氣得發文抱怨，卻引來網友兩派論戰。

網友在匿名公社發文「生意沒有人這樣做的啦」，他表示自己叫了16個飯糰，結果老闆娘一直做給後面買一顆兩顆的，比自己晚到的都拿到走人了，向老闆娘反應，對方卻回「買這麼多沒比較大」。

原PO說，不想買了打算直接走人，老闆娘卻又說已經在做了，看了一下只有3顆做好，氣炸說從一進門就叫了，結果對方包超過10顆給後面的客人，還被嗆「買這麼多本來就該等」、「將心比心」，氣得他直問「我是老顧客就該體諒，那誰來體諒我」，最後表示既然老闆娘只想顧新客人，他也不會再光顧。

文章曝光後引發網友激烈討論，一派網友力挺原PO：「這樣真的不行」、「買東西本來就先來後到」、「這跟大小單有什麼關係，依序做餐就不會有爭議」、「買多對店家反而是困擾？神邏輯，所以買團體票的應該要先讓散客先入場先玩？」、「老顧客跟老鄰居才是真正的穩定金流，何苦」、「店家這種態度不讓人火大才怪」、「公布店名吧，不懂尊重客人，也沒必要尊重店家了」、「嫌量太大可以不要接啊，說那什麼屁話」、「人手不夠又想賺」。

但也有部分人不認同原PO，認為大量點單應該要事先預約：「點這麼多應該要先打電話吧，不然為了你一個卡死後面10幾個」、「16顆我會先訂，才不會在現場等很久，小本生意體諒一下。不過老闆的處理方式不好，會讓顧客不爽是正常的」。