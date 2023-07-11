至於油價，台塑化認為，產油國持續減產、夏季油品需求增加，供需改善應可帶動油價上漲，惟受到總體經濟衝擊，恐壓抑上漲空間。

台塑董事長林健男表示，第三季為傳統需求旺季，且PVC及EVA價格已有止跌反彈跡象，加上第三季開工率比第二季提高，預期第三季營收與第二季相當。由於美國5月新屋開工率反彈，且6月消費者信心指數上升，未來各項數據若能持續好轉，石化產品需求增溫，美國同業出口量減少，將加速全球石化行情脫離谷底回升。

南亞董事長吳嘉昭指出，環氧樹脂風電應用維持穩定，下半年客戶庫存調節接近尾聲，網通、遊戲機及電視晶片等訂單恢復，伺服器和汽車應用需求佳，且第三季進入傳統旺季與消費電子新品推出，電子材料需求可望回升。塑膠加工受惠解封後餐飲、旅遊復甦，且大陸推動提振消費政策，需求逐步提升。7月營收較6月增加，第三季營收也會較第二季略增。

台化董事長洪福源認為，第三季芳香烴、聚酯鏈比較健康；塑膠社會庫存低於去年同期，旺季又即將到來，有助第三季的營收及利益；SM、酚酮系列比較困難，下游纖維、紡織等繼續改善。7月營收將比6月增加，第三季也會比第二季好，但價格下跌會吞噬部分售量成長。

台塑化分析，雖然國際能源署預估下半年全球供需短缺200萬桶/日，供需改善應可帶動油價上漲，但歐美升息、製造業低迷等總體經濟面持續影響油價，將使油價難以上漲，且空間有限。

煉製利差，第三季柴油利差仍有壓，估待第四季進入煉廠密集歲修期，新加坡柴油價差可望緩步上漲。汽油第三季也因亞洲主要出口煉廠密集檢修期結束，汽油供給將持續增加，預期下半年新加坡汽油價差逐季走弱。

烯烴產品則需留意近期石化原料價格止跌反彈，惟下游化學品市場需求尚未復甦，且輕裂廠密集檢修期結束，且遠洋貨陸續抵達亞洲，供給增加，導致石化原料價格漲幅受限。