10日美股早盤Meta股價大漲1％，報293.38美元，今年迄今股價累計狂飆141％。 有「推特殺手」之稱的Threads上線不到1周，註冊人數便跨越1億大關，打破ChatGPT先前創下的紀錄，OpenAI推出ChatGPT兩個月才達到該里程碑。

Threads的成長速度亦領先TikTok，甚至超越自家的Instagram。TikTok花了九個月吸引到1億名用戶，Instagram花了兩年半的時間，才累積1億人註冊。

被喻為「文字版Instagram」的Threads 5日推出就得到廣大用戶回響，上線頭二個小時就吸引200萬人加入，之後穩步跨越500萬、1,000萬、3,000萬和7,000萬關卡。祖克伯7日表示，Threads推出後的熱度「遠遠超出預期」。

Meta讓Instagram使用者能夠輕鬆加入Threads，是後者迅速獲得用戶認可的一大原因。Threads擁有Instagram的20億用戶為後盾，使用者不僅可透過Instagram帳號註冊和登入，還能關注原本在Instagram追蹤的帳號。

面對Threads來勢洶洶且功能與推特極為雷同，推特的反應是揚言提告。推特老闆馬斯克指稱Meta雇用推特離職員工，盜用公司的商業機密。馬斯克6日透過推特表示，「競爭沒關係，但欺詐則不然。」

Threads上線不到48小時，推特的律師便致函Meta，指控該公司「蓄意且非法盜用推特的商業機密和其他智慧財產。」

推特新執行長亞卡利諾（Linda Yaccarino）的發言就比較溫和，她在Threads用戶數達1億之前發推文表示，「推特時常被模仿，但推特的社群從來無法被複製。我們建立的推特社群無法取代。」