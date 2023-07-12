擁逾5億房產的賴姓高中生與夏男同性閃婚後墜樓身亡，賴母控告謀財害命。檢方日前偵結，夏男依偽造文書罪起訴；殺人罪部分不起訴，賴母委託律師聲請再議。台中高分檢表示，今天上午已收到再議案卷，並已分案審查，將儘速詳細的處理，至於承辦檢察官，基於偵辦不公開及擔心洩密之虞，對內外部都不公開。

台中5億賴姓高中生與夏男今年5月4日登記同婚後2小時墜樓身亡，賴母控告謀財害命，委託高大成調查，提出恐遭「下毒」，偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」等諸多疑點。台中地檢6月21日偵結，認定夏「假結婚」，依偽造文書罪起訴；被控殺人罪部分，因查無他殺事證，予以不起訴處分。

全案的案情離奇、疑點重重，引發全國矚目，檢察總長邢泰釗彙整民眾陳情日前指示最高檢察署，請台中高分檢由「辦案高手」承辦再議案；台中高分檢當時回應指出，台中高分檢團隊都是富有辦案經驗的檢察官，收到再議案後，將按照規定、參酌最高檢察署意旨妥適處理。

台中高分檢發言人主任檢察官吳萃芳今天表示，上午已收到再議案卷，並已分案由承辦檢察官初擬審查，將儘速詳細的處理，二審檢察官以書面審查為原則，若有必要，才自為偵查。

至於承辦檢察官，吳萃芳強調，基於偵辦不公開及擔心洩密之虞，對內外部都不公開，承辦檢察官及台中高分檢團隊將詳細審酌卷證及聲請再議內容。