柴諾斯推文表示：「馬斯克曾說過，擁有全自動駕駛（FSD）套裝軟體將提升你的特斯拉電動車價值，高於FSD成本數倍。但當車子轉售時此技術幾乎沒有帶來任何價值。事實上，隨著時間拉長，它貶值的速度比汽車還快。」

特斯拉的FSD軟體要價1.5萬美元。鑒於該軟體不斷更新，買家可能買到過時技術，導致該技術在汽車轉賣時毫無價值或價值極低。