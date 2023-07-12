超罕見！中國四川省宜賓市有民眾拍到，天空竟出現了「2個太陽」，一前一後高掛著，前面的太陽遮擋住後面太陽的部分輪廓，也讓許多網友驚呼連連。對此，專家也解答了。

有網友7月7日拍下「雙日凌空」景象，畫面中2個太陽藏在雲層中，相當清楚，引來網友驚呼：「難道太陽也要換班？」、「宇宙這是卡BUG了嗎」。針對疑惑，華中科技大學物理學院天文學系副教授周恩平接受《極目新聞》訪問，透露天空只有1個太陽，並不是所謂的「幻日現象」，拍出這樣的影片，多半是手機問題，變成2個太陽。

周恩平推測，影片中最初看就是1個太陽，因為上下都有雲，前邊也有雲遮擋，不是一個完整的圓面。該網友在拉近焦距放大時，手機偵測到用戶在拍攝落日，進行一些處理，這時雲的遮擋和顯露出來的太陽的不規則形狀，造成問題出現，進而拍出「2個太陽」的效果。

專家指出，2個太陽純粹是手機拍攝問題。（圖／翻攝自微博）

周恩平指出，影片中有一塊雲的表現也十分奇怪，擋住左側的「太陽」，但右側「太陽」的圓面在這塊雲前方是完整的，說明右邊的「太陽」比雲更靠近我們，左側「太陽」在雲的另一側，顯然是不合理的，因為太陽在大氣層之外。

至於網路稱這個現象是「幻日」，周恩平解釋，幻日現象是太陽光線經過高空的冰晶發射折射，而產生一種光學現象，人們看到多1個「太陽」實際上是太陽的虛像，幻日中的虛像和真實太陽的夾角一般是22°，但影片中2個太陽夾角明顯沒有這個角度。

周恩平指出，若該現象真是因為光學原因，無論是折射、散射，2個太陽一定有一個真太陽和一個虛像，但無論哪種情況，2者都不會互相遮擋，「像如果和真太陽疊在一起，那就是形成了一個原本太陽形狀的畸變」，接著他舉筷子插在水杯中為例，因為水折射了光線，看起來筷子好像被彎折，但不會看到筷子的像被筷子擋住。

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