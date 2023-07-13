無論什麼角度來看，俄烏戰爭都暴露了俄羅斯武器的各種問題，俄國武器的舊客戶可能會轉向中國大陸購買，因為兩者有著千絲萬縷的關係，而且售價還很便宜。然而美國軍事智庫警告，對中國大陸武器感興趣的國家與買家要小心。雖然購入價便宜，但從長遠角度來看，後續增加的成本，可能會更高。

著名軍事智庫蘭德公司(RAND Corporation)研究員鄭辛蒂(Cindy Zheng)表示：「中國大陸以降低價格和優惠融資的方式，吸引開發中國家客戶的興趣，但千萬要注意，可能會有其他隱藏成本。」

對於國防預算有限的開發中國家來說，大陸製武器確實很有吸引力。而且他們的武器品項很多，包括飛機、飛彈、軍艦、坦克、裝甲車、無人機。

官方報價，一架JF-17 輕型戰鬥機的單位為1500 萬至 2500 萬美元，是市場上最便宜的戰機；相比之下，最新的F-16C(Block 70) ，售價約為 6500 萬美元。

然而，就像購買二手車一樣，標價無法反映真正的擁有成本，特別是中國大陸沒有後勤專業人員，他們也可能很難獲得替換零件。

例如，非洲國家奈及利亞，在2020 年將他們購入的殲7 戰鬥機（MiG-21 的中國大陸仿造版本）送回中國進行維護，因為奈及利亞空軍缺乏維護設備，而殲7與原版的MiG-21，零件不能通用 。

緬甸是JF-17戰機的第一個海外客戶，但是由於技術問題，緬甸不得不在2022年停飛大部分JF-17 戰鬥機。據報導，JF-17在高G機動時機身會出現脆弱問題，而且雷達精度和可靠性也很差。據緬甸新聞網站《伊洛瓦底江》的報導，「JF-17的雷達與飛彈都不夠可靠。」

孟加拉國向中國大陸購買練-8(K-8)噴射教練機，以及紅旗7型(HQ-7)防空飛彈，也遇到後勤與安全問題。

巴基斯坦向大陸購入的F-22P護衛艦，也有感測器和引擎缺陷，巴基斯坦海軍一直是勉強的情況操作這些艦艇。

斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)表示，若非俄烏戰爭，中國大陸武器已經出現衰退。在俄烏戰爭爆發前，也就是2018~2021年，中國大陸武器出口量下降了23%。不過這也不能證明什麼，同期德國和英國的武器銷售額下降了35%，以色列的武器銷售下降了15%。武器品質問題也不是大陸獨有，事實上美國的F-35戰鬥機，在過去幾年一直問題不斷。

有些國家是沒得選，比如那些被美國孤立的國家，委內瑞拉以及伊朗就是中國大陸武器的主要客戶。

不管怎樣，大陸武器在市場上的吸引力，從來都不是性能高明，而是便宜。大陸還提供寬鬆的貸款，這對第三世界小國很誘人，但是以美國為首的國家批評，此舉可能會讓貧窮國家陷入債務陷阱，這些都是武器單價之外的成本。