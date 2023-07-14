近期白飯吃到飽受到討論，不少免費的物資過去就曾引起爭議，大陸江西街頭一處愛心冰箱，提供給附近的需要工人或外送員瓶裝水，沒想到一名騎電動腳踏車的女子，竟然一拿就帶了8瓶走，4小時後又再度來拿水，此事就被愛心冰箱員工阻止，沒想到她竟然反嗆「不是免費的嗎？」。

過去愛心冰箱成為貪心的民眾來亂踐踏愛心的場所，陸媒《極目新聞》就報導，江西景德鎮一個愛心冰箱，原本是為了給辛苦的工人、交通警察、城管、外送員，甚至上面還有貼貼紙，沒想到卻出現一名騎電動車的大媽，來到冰櫃前就迅速拿走8瓶瓶裝水，然後迅速騎走。

4小時候這名大媽又再度到愛心冰箱前，準備拿走更多瓶裝水，當下被愛心冰箱公司員工發現，直接上前制止對方，沒想到對方卻反問「不是免費的嗎？」，但員工也反嗆對方已經拿了7、8次，愛心冰箱並不是給這樣貪心的人拿的。隨後愛心冰箱公司公開監視器畫面，表示影片中的女子已經拿了7、8次，每次都拿很多瓶水，因此制止對方。

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