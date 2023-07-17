有驚無險！中國安徽省六安市有一家黃金店，店員最近在整理雜物時，不小心把19件黃金耳飾當廢品，送給一個拾荒老人，直到打烊清點時才發現，給店員嚇得一身冷汗，幸好在員警的幫助下順利找回。

安徽金寨縣公安局江店派出所7月10日22時37分獲報，得知轄區一處黃金店的陳姓店員在19時17分許，誤將19件黃金耳飾當作廢品，給了拾荒老人。員警第一時間到現場，經詢問後了解，陳姓店員在整理銷售櫃的雜物時，誤把19件黃金耳飾的紙盒當成報廢物，當時正好一個撿拾廢舊物品的老人經過，便無償贈送給對方。

員警順利找回金飾。（圖／翻攝自微博）

直到3小時後，店鋪打烊進行黃金清點，陳姓店員才發現少了19件黃金首飾，店內員工亂成一團，立刻報警處理。員警調閱監視器，找到拾荒老人的蹤跡，分開查找、走訪，經過半小時確認老人所在的位置，很快就找到人，在一堆廢品中翻找，經過一番工夫，終於找到裝有19件金飾的盒子，所幸裡頭的耳飾完好無損。

原來，老人拿到盒子後，並未進行查看，而是直接拿回住處，打算隔天連同其他廢品一起送到廢品站進行變賣。如今順利找回，也讓陳姓店員喜極而泣，其他員工也為失而復得的金飾雀躍歡呼。

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