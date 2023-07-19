高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）17日發布研究報告指出，「近來的數據讓我們更確信，通膨降到可接受的水準，又不致於讓經濟衰退，是我們調降衰退機率的主因。」

哈祖斯表示，第二季GDP成長率有2.3％，消費者信心回升，6月失業率降至3.6％，皆是美國經濟活動仍保韌性的明證，令高盛對前景更加樂觀。

美國6月核心消費者物價指數（CPI）年增率跌破5％，創2021年10月來新低，高盛看好通膨升幅還將持續放緩。

哈祖斯也提及，實質可支配個人所得的成長速度接連放緩，加上銀行放款緊縮的拖累，未來幾季經濟擴張料將減速。不過受惠於金融環境變寬鬆、房市回溫、蓋工廠的熱度不減，美國經濟可望維持成長，只不過擴張幅度低於趨勢。

至於被視為衰退前兆的美債殖利率曲線倒掛，哈祖斯認為這僅證明市場對經濟的預測「過於悲觀」。他同時預期，聯準會（Fed）在下周例會調高基準利率1碼，但這將是此波貨幣緊縮循環最後一次升息。

隨著通膨下降，摩根大通首席全球市場策略師柯拉諾維奇（Marko Kolanovic），也鬆動他對美國衰退風險的預測。

這位曾警告投資人避開股票的摩通分析師指出，6月通膨數據微微升高Fed實現「軟著陸」的機率，亦即馴服通膨的同時不致引發經濟衰退。

柯拉諾維奇在17日致客戶的報告寫道：「我們雖預測Fed將在7月例會升息，但CPI驟降意味著，通往軟著陸的羊腸小徑稍稍變寬了。」

然他強調，儘管摩通淡化美國經濟近期衰退的風險，對於通膨能否在經濟未衰退的情況下，穩定回歸央行的舒適區存疑。