民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）17日致函美國證管會（SEC），要求對電動車大廠特斯拉及其董事會展開調查，確認執行長馬斯克去年收購推特後是否違反證券法。華倫指控馬斯克身兼推特和特斯拉CEO，引發利益衝突、挪用公司資產及對特斯拉股東造成其他負面衝擊的疑慮。