另一方面，中國國務院總理李強、中共中央外辦主任王毅18日分別與美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）會晤，王毅表示，氣候合作應在中美大氣候下推進，需得到兩國人民支持。凱瑞7月16日至19日期間訪問中國，希望促成中美在全球氣候問題上重新合作。
大陸央視18日晚間新聞聯播援引習近平的發言指出，要完善綠色低碳發展經濟政策，強化財政支持、稅收政策支持、金融支持、價格政策支持，要推動有效市場和有為政府更好結合。
習近平表示，要將碳排放權，用能權、用水權、排污權等資源環境要素納入市場化，支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為。
習近平強調，中國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解；要切實加強生態保護修復監管，拓寬綠水青山轉化金山銀山的路徑。同時，要建構清潔低碳、安全高效的能源體系，加快建構新型電力系統，提升國家油氣安全保障能力；加強科技支撐，推進綠色低碳科技自立自強。
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