中國國家主席習近平18日在全國生態環境保護大會上表示，中國承諾的「雙碳」（2060年達到「碳中和」，並於2030年前「碳達峰」）目標是確定不移的，但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度，「必須由我們自己做主，絕不受他人左右」。