大陸湖南省張家界一名全姓女子今年2發視頻稱，自己遭李姓丈夫割喉，引發了廣泛關注。全女近日在社交平台上公布了湖南省張家界永定區人民法院一審刑事附帶民事判決書。內容顯示，被告人李男犯故意傷害罪，被判處有期徒刑1年6個月。對此，全女表示，自己打算放棄上訴。

《正觀新聞》報導，張家界市公安局永定分局今年2月7日接到一名女子報案，稱她的女兒在某社區附近與女婿發生衝突，導致頸部受傷。接到報警後，永定公安分局立即出警趕赴現場處置，第一時間將傷者送往醫院救治，傷者無生命危險，同時迅速組織警力全力開展調查取證和追逃抓捕工作。

經查，2月7日下午5時許，30歲的李男與32妻子全女因家庭糾紛引發衝突，使用水果刀致女方頸部受傷，隨後逃離現場，並於當日晚間9時許向公安機關投案自首，被依法行政拘留10日。2月15日，在張家界市永定區婦聯的聯絡下，受害人向永定區人民法院申請採取人身安全保護令措施獲准。

從全女在社交平台上發布的判決書可見，被告李男犯故意傷害罪，被判處有期徒刑1年6個月，並賠償原告共計人民幣9796.84元。全女在貼文中透露，這個結果讓她很意外。對於網友提出繼續上訴的建議，全女也表示，自己只有民事部分上訴權，對於刑事部分只能申請抗訴，並回覆稱「申了，希望不大」。

更多 CTWANT 報導