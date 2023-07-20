在新基金募集中，以最新成立的元大日本龍頭企業基金以及復華台灣科技優息ETF最熱門，兩檔基金7月7日規模，元大日本龍頭企業基金在股神巴菲特及各大投資機構紛出「讚」聲後則未銷售前就先轟動，200億元上限早已滿額。

復華台灣科技優息ETF（00929)是國內首檔台股月配息ETF，6月1日報請成立規模為52.5億元，然受惠台股多頭行情，加上公告7月配息金額0.11元、預估年化殖利率逾8％，持續吸引資金流入，規模短短一個月就突破百億元大關，至7月13日為止，規模已來到121.06億元，創下今年來新募集ETF的最佳成績。

復華台灣科技優息ETF受益人數也從掛牌(6/9)當周的16,674人到上周五(7月7日)受益人已達58,971人，增幅達253.7％。可見得台灣投資人真的很愛配息加上搭上AI列車，讓買盤更旺。

除了上述2，在29檔新基金來說，國泰投信3檔新基金同樣募到不錯的成績，該投信今年新募集3檔新基金─國泰台灣領袖50ETF、國泰四年到期成熟市場投資級債基金以及國泰三年到期全球投資等級債基金成立時規模都在70億元上下。

不過，新基金績效佳對規模成長不見得有助益，以新光標普電動車ETF為例，該ETF在4月18日以15元掛牌至今（7月14日）價格已漲至18.52元，漲幅逾23％，近一個月來，該ETF漲幅近一成，更是今年新上市ETF中漲幅最大，不過，新基金上市後漲幅大，反而促使受益人想落袋為安，其規模反而不如剛上市時多。