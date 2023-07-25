立委陳椒華質疑我方在「台美21世紀貿易倡議」談判過程中，指稱我國法律已足夠保障揭弊者，是欺騙美方。法務部今晚回應，我國現有法制在不同法規中分別訂有保護規範與措施，法制現況已符合台美 21世紀貿易協定反貪腐章節內容，並無欺瞞美方。

陳椒華舉行記者會指出，立法院審查台美21世紀貿易倡議首批協定，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮答詢說，法務部在談判過程當中，讓美方認為我國法律足夠保障揭弊者。行政院跟法務部這種說法，是在詐騙美國，真的是詐騙國家隊。

法務部晚間表示，自去年6月1日台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，即將反貪腐納入首批協定範疇，並於今年7月24日由立法院經濟委員會等6委員會聯席審查，朝野無異議通過。顯見台美雙方均將清廉、透明列為經濟推動、企業永續發展的重要議題，並達成共識。

談判過程中，台美雙方基於雙邊反貪腐法制標準相當，共同就協定內容逐條審查，過程嚴謹、充分溝通並就雙邊法規疑義即時說明回應，最終經台美雙方認定符合協定內容的前提下，予以簽署。

法務部說，其中反貪腐章節內容並不包含修法議題，而是確認並規範雙方應建立採行相關措施鼓勵舉報並保護舉報人，並未要求訂定專法之義務。在我國現行法制中，公部門之《貪汙治罪條例》、《獎勵保護檢舉貪汙瀆職辦法》及《證人保護法》等，均對檢舉人提供身分保密、人身安全保護、短期生活安置等保護及獎勵措施。

私部門諸如勞工、環保、食安、金融等社會關注議題，亦由各主管機關分別於單行法規中訂有吹哨條款或檢舉獎金等保護措施。綜觀我國現有法制，確於不同法規中分別訂有保護規範與措施，法制現況已符合台美 21世紀貿易協定反貪腐章節內容，我國政府及談判人員並無欺瞞美方，而是將相關法制提供美方瞭解，並取得共識達成簽署協定。

法務部坦承，反貪腐、揭弊者保護法制等仍有繼續成長空間，政府部門將持續推動《揭弊者保護法草案》立法，並聯合公、私部門共同推動良善的職場環境，正視揭弊者對社會公益的付出與貢獻。