暑假到來加上疫情解封，許多民眾紛紛利用假期出國旅遊，有網友對於「何時買機票最便宜」表示疑惑，這名網友說自己看準時機買了1張機票，但隔天卻發現機票竟便宜了1成，他只能無奈發文詢問其他網友，要如何決定下手買票的時間，才能以較划算的價格買到機票。

有網友想買11月底飛往泰國曼谷的機票，他在PTT發文表示，自己這幾個禮拜一直觀望機票價格，原以為機票越早買越便宜，加上發現機票價格持續上漲，原PO想說價格應該不會再下降了，因此便決定刷卡付款買了機票，怎料隔天原PO再度查看機票價格，卻發現價格掉了近1成。

原PO除了只能自認倒楣，也發文詢問網友，該如何選擇下手時機，以免下次再成為冤大頭，難道買機票只能看個人運氣嗎？其他網友紛紛留言分享自己的經驗，大多數人都認為想買到較便宜的機票，運氣是最重要的。

有網友留言表示機票價格變因太多，油價也會影響機票價格，所以不一定是早買早便宜；也有人透露，通常航空公司在機票賣得差不多時會清倉，但時間沒人能確定；更有網友分享到，連假越早買票越好，其他時候則不一定，若是選擇在淡季出國，也可能買到較便宜的機票。而網友們都有共識的認為，機票買好了，就不要再去查價格，以免心情受到影響。

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