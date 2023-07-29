2021年9月，當時英國82歲的老奶奶瓊（Joan Scott）因被司機趕下公車，導致她的雙腿慘被截肢。據了解，瓊的枴杖被卡在了門上，但司機卻只想趕緊開車離開，導致她沿途被拖行長達45分鐘，甚至遭後輪輾壓，最終她雙腿均受重傷需要當場截肢。而在今年，英國時間27日，該名公車司機被依由於危險駕駛造成嚴重傷害的罪名，獲判2年3個月有期徒刑。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）的報導，於2021年9月19日下午6時左右，瓊在英國東北部沃爾森德（Wallsend）的家附近等公車，而當她舉起左手示意想上車，公車司機克里夫（Scott Cliff）卻認為瓊是上周沒付車錢的人，隨即關上車門不讓她上車。但當車門關閉時，瓊已經將拐杖伸進車內，並卡在門上，即便如此，司機卻發動的公車，導致瓊摔倒在地上，還被後輪輾過，一路拖行了約45分鐘。

時年82歲的Joan Scott（左）想搭公車，卻被司機Scott Cliff（右）趕下車。（圖／翻攝自官網／諾桑比亞警方Northumbria Police）

報導指出，該起事件導致瓊雙腳受了重傷，右腿膝蓋以下、左腿膝蓋以上均需要截肢，這個不幸的消息讓家屬相當悲痛，並表示「如果克里夫對我母親表現出更多的同情和體貼，這種情況是可以避免的，他毀了我們的家庭」；瓊的孫女更辭了職回家照顧奶奶，憤恨道「司機根本沒給她（瓊）機會出示公車通行證」。

在法庭上，克里夫認了罪，稱當時因車上安全系統表明了車門已正確關閉，所以他才會直接把車開走，並對於自己造成這起悲劇而感到悔恨。但法官認為，克里夫是明知瓊想上車，還刻意不去與她目光接觸，並且一般來說，瓊這種年齡階段的人得以出示公車通行證來免費搭車，克里夫像是故意為之。

最終，在27日，克里夫被依由於危險駕駛造成嚴重傷害的罪名，獲判2年3個月有期徒刑。不過，瓊的孫子仍對奶奶的遭遇感到十分難過，表示她雖然有輕微阿茲海默症，原本生活都還能夠自理，現在奶奶卻偶爾會偷偷一邊摸著剩下的腿，一邊坐著哭泣。

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