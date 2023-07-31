新華社報導，習近平在成都世大運前，於25日～27日在四川多地調研。習近平表示，四川要大學與科研機構眾多、創新人才聚集的優勢和產業體系較為完善、產業基礎雄厚的優勢，推動科技創新和科技成果轉化，攻克一批關鍵核心技術。

習近平強調四川在能源與糧食方面的任務，認為要要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展；要抓住種子和耕地兩個要害，加強良種和良田的配套，打造新時代更高水平的「天府糧倉」，強化糧食和戰略性礦產資源等生產供應，打造保障國家重要初級產品供給戰略基地。

隨後，習近平赴陝西省漢中市考察，表示要發揮好博物館保護、傳承、研究、展示人類文明的重要作用，擴大中華文化的影響力。

值得注意的是，習近平26日也到西部戰區空軍視察，要求深入推進軍事鬥爭準備，要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。並推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系。